Köylerdeki tarım için 'Köy Toplantısı' düzenlediler

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kırsal mahallelerde köy toplantıları düzenliyor. Çiftçilere verilen hibe destekleri ile tarım hakkında bilgiler aktarılıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde tarımsal üretimin arttırılması, bilinçli ve verimli tarım üretimi yapılması amacıyla düzenlenen köy toplantılarında çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor. Saray ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi’nde düzenlenen köy toplantısına katılan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe destekleri, bitkisel üretim, mazot-gübre destekleri, sulu tarım, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uygulamaları, hayvancılık desteklemeleri ve Bakanlık projeleri ile ilgili genel bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca iklim değişikliği, yağış durumu ve ekili işler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.