Köylü kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köylü kadınlar depremzedeler için ekmek yapmaya başladı.

Köylü kadınlar depremzedeler için seferber oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde köylü kadınlar depremzedeler için ekmek yapmaya başladı.

Yavaşlar köyünde ki 4 kadın bir araya gelerek Köy muhtarı Sezgin Orhan ve köy sakinlerinin destekleri ile depremzedeler için fırınında ekmek yapmaya başladılar. Gecede devam eden ekmek yapımı tamamlandığında Muhtar Orhan, tarafından ekmekler ilçedeki yardım toplama merkezlerine teslim ediliyor.