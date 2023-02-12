Köylüler kışlık odunlarını depremzedelere gönderdi

Körfez’de bulunan Alihocalar köyünde yaşayan vatandaşlar, kışlık odunlarını afet bölgesindeki depremzedelere gönderdi.

Körfez Belediyesi tarafından deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına Alihocalar’daki köylüler kışlık odunlarıyla destek verdi. Köy halkı, kış aylarında kullanmak için hazırladıkları odunları hiç düşünmeden depremzedeler için yardım toplama merkezine getirdi. Bir tır dolusu odun, hızlı bir şekilde deprem bölgesine gönderildi.