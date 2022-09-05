Koyuncuoğlu, 'Küçük hesaplar peşinde olanlar var'

Yeni sezon için hazırlıklarından transfer kısmını tamamladıklarını belirterek ağırlık olarak idmanlara yoğunlaşmak istediklerini belirten Silivrispor Futbol Şube Sorumlularından Orçun Koyuncuoğlu çok sert açıklamalara imza attı. Koyuncuoğlu yaptığı açıklamasında; “Silivrispor olarak lisansını çıkardığımız oyunculara teklif götürmek akla ziyan bir karakter sorunudur. Aylar öncesinden anlaştığımız peşinatını ödediğimiz oyunculara teklif götüren kulüpler yapmayın. Bu camia çok küçük ve herkes birbirini çok iyi tanıyor yapmayın oyuncuların akıllarını çelmeye çalışmayın. Hakkınızla mücadele edin. Ali Cengiz oyunlarına son verin kimin kimde ne kadar olduğunu da biliyoruz.

BİZ DUYMAMIŞ OLALIM SİZ DE TEKLİFTE BULUNMAMIŞ OLUN

Öyle şeyler geliyor ki kulaklarınıza inanamazsınız, kulüpte adamın cebinde ekmek almaya parası yok ama bizim oyuncumuza vaat ettiği para ile vaatte bulunanın en az iki yılı kurtulur. Bu tür teklifler sizi küçültür, camianızı ve kulübünüzü küçültür. Kendi takımlarını iyileştirmekle vakitleri harcasalar ligi çok iyi yerde tamamlayacaklar aslında ama küçük hesaplarla mide bulandırıyorlar. Yineliyorum yapmayın herkes işine baksın çirkinleştirmeyelim, biz duymamış olalım siz de teklifte bulunmamış olun. Bu sezon nedir bu anlamadık gitti.



LİSANSI ÇIKMIŞ OYUNCULARIMIZ

Şimdi kulübümüzce lisansı yeni sezon için çıkardığımız oyuncularımız şunlardır; Ali Yılmaz, Ali Arashan Altuntaş, Bülent Demir, Emre Aktaş, Engin Gülle, Kerem Aydın, Murat Günal, Oğuz Yavuz, Ramazan Kallıoğlu, Yunus Yaşar, Veysel Karadağ, Sertaç Kayatekin, Mehmet Aydın, Emre Yılmaz, Mehmet Aksoy, Bahadır Bilen ve Onur Gündoğdu bu değerli kardeşlerimizle anlaşmalarımızı yaptık lisanslarını çıkarttık.

