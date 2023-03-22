Koyuncuoğlu 'Şampiyonluğa az kaldı'
Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu bugün saat 14.00'da oynanacak Harpİş maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.
Grubunda açık ara lider konumda olan Silivrispor’da Futbol Şuse Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu bir açıklama yaparak sevenleri maça davet etti. Koyuncuoğlu yaptığı açıklamasında; “Sevgili taraftarlarımız siz varsanız biz varız. Silivrispor olarak Şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz. Birlikten kuvvet doğar sizlerle biz daha güzeliz. Bugünde bir fedakarlık yaparak saat 14:00 de şampiyonluk şarkılarımızı birlikte söylemeye Müjdat Gürsu Stadına bekliyoruz” dedi.