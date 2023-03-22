Koyuncuoğlu 'Şampiyonluğa az kaldı'

Grubunda açık ara lider konumda olan Silivrispor’da Futbol Şuse Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu bir açıklama yaparak sevenleri maça davet etti. Koyuncuoğlu yaptığı açıklamasında; “Sevgili taraftarlarımız siz varsanız biz varız. Silivrispor olarak Şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz. Birlikten kuvvet doğar sizlerle biz daha güzeliz. Bugünde bir fedakarlık yaparak saat 14:00 de şampiyonluk şarkılarımızı birlikte söylemeye Müjdat Gürsu Stadına bekliyoruz” dedi.