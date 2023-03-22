Koyuncuoğlu 'Şampiyonluğa az kaldı'

Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu bugün saat 14.00'da oynanacak Harpİş maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

Koyuncuoğlu 'Şampiyonluğa az kaldı'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
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4d
4d
4d

Grubunda açık ara lider konumda olan Silivrispor’da Futbol Şuse Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu bir açıklama yaparak sevenleri maça davet etti. Koyuncuoğlu yaptığı açıklamasında; “Sevgili taraftarlarımız siz varsanız biz varız. Silivrispor olarak Şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz. Birlikten kuvvet doğar sizlerle biz daha güzeliz. Bugünde bir fedakarlık yaparak saat 14:00 de şampiyonluk şarkılarımızı birlikte söylemeye Müjdat Gürsu Stadına bekliyoruz” dedi.