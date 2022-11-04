Koyuncuoğlu 'Sancaktepe maçı geride kaldı'

Grubunda zirve hesapları yapan Silivrispor’da Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu zorlu deplasman sonrası yaptığı açıklamasında; “Deplasmanımızdan puanla dönmek futbol adına keyifliydi. Ben oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu maçı alacağından emindim, nitekim de öyle oldu. Şimdi tüm dikkatlerimizi Babaeski maçına verdik bu maçı da kazanarak en uzak deplasmanımıza daha güçlü gitme niyetindeyiz. Kendi saha ve seyircimiz önünde puan kayıpsız güzel bir maçımız olacak. Taraftarımızın önüne çıkacağımız için her hafta ayrı bir heyecanlıyız. Kolay maç yok ama taraftarlarımızın desteği ile bu maçı kolaylıkla geçeceğimize eminim. Cumartesi günü tüm Silivri ve Silivrispor sevdalılarını İBB Müjdat Gürsu Stadı’na bekliyoruz. Takımımızı destekleyerek zirve yarışında katkı sunmaya davet ediyoruz” dedi.