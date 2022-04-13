Koyuncuoğlu, Silivri'me profesyonellik yakışır

Silivrispor Futbol Şube Sorumlularından Orçun Koyuncuoğlu yaklaşan Play-Off maçları incesinde yaptığı açıklamasında 'Silivri'me profesyonellik yakışır' dedi.

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  • 13.04.2022 11:18
  • Güncelleme: 13.04.2022 11:23
Koyuncuoğlu, Silivri'me profesyonellik yakışır
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

TFF Bölgesel Amatör Lig Play-Off maçları öncesinde Silivrispor’da yönetim desteklerini arttırarak devam ettiriyor. Futbol Şube Sorumlularından Orçun Koyuncuoğlu yaptığı açıklamasında; “Sana profesyonel lig yakışır Silivri. Silivrispor’um biz finalleri severiz daha öncede yaptık yine yaparız. Büyük taraftarlarımızın desteği ile Yenibosna Bahçelievler Stadyumunu tıklım tıklım doldurup futbolcu kardeşlerimize kendi stadımızda oynuyormuş havasını hissettireceğiz. Sen yoksan bir kişi eksiğiz. Silivrispor hepimizin” dedi.

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