Koyuncuoğlu: 'Tribünde 1000'lerce inanmışla kazandık'

BAL’da zorlu grupta zirveye koşan Silivrispor’da Futbol Şube Sorumlularından Orçun Koyuncuoğlu yaptığı açıklamasında; “Müsabakanın zorlu geçeceğini biliyorduk. Erken bir gol bulmuş olsaydık maçın skoru da çok farlı olabilirdi. Gol dakikasının gecikmesiyle birlikte stres faktörü ortaya çıktı. Müsabakada gol oluncaya kadar tribünlerin desteği görülmeye değerdi. Diyebilirim ki binlerce Silivrili maçı kazanacağımıza inancı tamdı ve bu pozitif enerji ile gelen gole sevgi seli oldu. Kazandığımız için mutluyuz bu serimizi devam ettirme niyetindeyiz. Emeği geçenlere tribünlerde bizleri destekleyen herkese teşekkürler” dedi.