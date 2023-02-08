Koyunlar depremi böyle hissetti: Korku dolu anlar kamerada

Kahramanmaraş depreminin hissedildiği Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, ahırdaki koyunların depreme tepkisi güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem anına ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal bölgede bulunan Ağılcık köyündeki bir ahıra takılan güvenlik kamerası da 7.7 büyüklüğünde hissedilen depremde koyunların korku dolu anlarını saniye saniye görüntüledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremden hemen önce yatan birkaç koyun ayağa kalkarken, depremin şiddetini göstermesiyle bütün hayvanlar bir anda ayağa kalkıp sağa sola savrulması anbean kayıt altına alındı.