Koyunlarına kamyon çarpmasın diye hayatından oldu

Ankara'da bir kişi, koyunlarına karşıya geçirmeye çalıştığı sırada, hayvanlarına çarpmasına engel olmaya çalıştığı kamyonun kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Koyunlarına kamyon çarpmasın diye hayatından oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’da bir kişi, koyunlarına karşıya geçirmeye çalıştığı sırada, hayvanlarına çarpmasına engel olmaya çalıştığı kamyonun kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Haymana’nın Bumsuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Yurdakul, koyunlarını yolun karşısına geçirmeye çalıştığı esnada hayvanlarının üzerine doğru gelen kamyoneti fark etti. Hayvanlarına zarar gelmesinden korkan Yurdakul’a yola bir anda atlaması sonucu Eyüp G. kontrolündeki kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Yurdakul’un cansız bedeni Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman