Koza Mekatronik sahibi Barış Balcı, Gümüşyakaspor'a sponsor oldu

Gümüşyakaspor, kulübün altyapı projelerine verdiği destekle dikkat çeken Koza Mekatronik'i yeni sponsorları arasında ağırladı. Koza Mekatronik'in sahibi Barış Balcı, Gümüşyakaspor'a yaptığı sponsorluk katkısıyla, kulübün genç futbolcularına yatırım yapan bir marka olarak yanlarında yer aldı.

Gümüşyakaspor Kulüp Başkanı Feyyaz Özçakıcı, Koza Mekatronik'in sahibi Barış Balcı'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti. Özçakıcı, “Altyapılarımıza ve genç futbolcularımıza verdiğimiz önemin her geçen gün arttığı bu dönemde, Koza Mekatronik gibi değerli bir markanın yanımızda olması bizleri çok mutlu etti. Barış Balcı'ya gönülden teşekkür ediyorum. Bu tür iş birlikleri, kulübümüzün gelişimine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

ALTYAPIYA YATIRIM DEVAM EDİYOR

Gümüşyakaspor, genç futbolculara yatırım yapmaya devam ediyor. Kulüp, altyapı çalışmalarına büyük bir önem veriyor ve genç oyuncuları profesyonel futbola hazırlamak adına sürekli olarak altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Başkan Feyyaz Özçakıcı, “Gümüşyakaspor sadece bugünü değil, geleceği de planlayan bir kulüp. Genç futbolcularımızın gelişimine verdiğimiz önem, kulübümüzün uzun vadeli başarısının temellerini atmamıza yardımcı oluyor. Altyapı çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ SPONSOR, YENİ FIRSATLAR

Barış Balcı'nın Gümüşyakaspor'a olan sponsorluk desteği, kulübün altyapı yatırımlarının yanı sıra A takım için de önemli fırsatlar yaratacak gibi görünüyor. Bu sponsorluk, kulübün mali yapısını güçlendirecek ve genç futbolculara daha iyi gelişim imkanları sunulmasına olanak tanıyacak. Gümüşyakaspor, yeni iş birliğiyle daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.