Kozan Belediyesi, İstanbul'da tonlarca narenciye dağıttı

İstanbul’da düzenlenen Adana Kültür Buluşmaları kapsamında Kozan Belediyesi tarafından vatandaşlara 20 ton narenciye dağıtıldı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan narenciye üretimine ilişkin “Yaklaşık 500 bin ton üretimimiz var” dedi.

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Adana Kültür Buluşmalar kapsamında vatandaşlara Kozan’dan getirilen 20 ton narenciye dağıtıldı. 5 ile 10 kilogram olarak paketlenen portakal ve limonları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarışa girdi.

“Sofralık narenciyede bir numarayız”

Kozan’ın sofralık narenciyede bir numara olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kazım Özgan, “İstanbul önemli bir kent. Osmanlı’nın, Roma’nın başkentliğini yapmış bir şehir. Dünyanın merkezi Ayasofya’nın olduğu yer. Burada olup Adana Kozan’ı tanıtmak önemli. Adana Kozan için de buradayız. Narenciye coğrafi işaretli bir ürünümüz. Yaklaşık 500 bin ton üretimimiz var. Sofralık narenciyede bir numarayız. Biz de narenciyeyi İstanbul’da tanıtmak için buradayız. Ayrıca 30 çeşit yöresel ürünümüzle de buradayız. 2004 yılında organize sanayi bölgesi kuruldu. Şu anda direkt ihracat yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tıra çıkarak vatandaşlara narenciyeleri dağıttı.