Kozanlı anneler depremzedeler üşümesin diye üretime geçti

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde görevli kadınlar, Belediye Başkanı Kazım Özgan öncülüğünde depremde büyük hasar gören Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerindeki depremzedeler üşümesin diye atkı ve bere üretimine başladı.

Kahramanmaraş’taki depremlerde evlerini kaybeden binlerce kişi için harekete geçen Kozanlı kadınlar, depremden kurtulanlar olarak diğer depremzedelere destek olmak istediklerini bildirdiler. Kadınların talebi üzerine Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı, belediye tesislerindeki giyim atölyesinde atkı, bere ve kıyafet üretimi için harekete geçtiklerini belirtti. Kamalı, "Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan öncülüğünde kadınlarımız dikiş makinalarının başına geçti ve binlerce atkı, bere üretimi yapıyoruz. İnşallah bir an önce yaralarımızı hep birlikte sararız. Ülkemiz bir daha böyle büyük afetler yaşamaz. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Usta öğretici Dönay Karaman ise, Kozan’da da depremin yaşandığını ve az hasarla atlattıklarını ifade ederek, "Bizler kadınlar olarak dayanışma ve birlik içinde deprem bölgesindeki çocuklar ve aileler için bir şey yapmak istedik ve hava şartları çetin olduğu için atkı, bere gibi ürünler üreterek bir nebze olsun destek olmaya çalıştık" diye konuştu.