Kozluca'da hasat şenliği

İzmit Belediyesi, Yerel Buğdayı Destekleme Projesi çerçevesinde Kozluca köyünde toprakla buluşturduğu nusrat cinsi buğdayların hasadını gerçekleştirdi.

Yıllarca boş bırakılan birçok araziyi kullanıma açan; sebze, meyve, mısır, buğday, aronya, salep gibi birçok ürünün ekimini yapan İzmit Belediyesi, geçtiğimiz sene kasım ayında toprakla buluşturduğu nusrat cinsi buğday tohumlarını hasat etti.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Kozluca köyünde bulunan 24 dönüm arazide nusrat cinsi buğdayın ekimini gerçekleştirmişti. Toplamda ise 63 dönüm araziye ekim yapılmıştı. Yerel buğday tohumu kullanımı ve verimliliğin artırmak adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, ürettikçe paylaşmaya devam edecek. Hasat etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

"Tarım projelerine çok ciddi destek vermeye çalışıyoruz"

Toprağın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Tarım projelerine çok ciddi destek vermeye çalışıyoruz. İzmit Belediyesine ait olan ama kullanılmayan, atıl olan bütün arazilerimizi çeşitli tarım ürünleriyle ekmeye, biçmeye başladık. Böylece hem sosyal destek faaliyetlerimize katkı sunuyoruz hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu ürünleri ulaştırmış oluyoruz. Tarıma dair farkındalık oluşturacak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Burada da Ziraat Odamızın Başkanı Yusuf Karaaslan ile birlikte başlatmış olduğumuz bir proje var. Özellikle buğday ekimini arttırmak, burada daha fazla tarlada daha verimli buğdayı ürettirmek ile ilgili projeye başlamıştık. Bu proje yerel buğday deneme çalışmasıydı. Tarlalara değişik 5 çeşit buğdayı bölüştürmüştük. Bu bölgenin havasına, suyuna, toprağına en uygun buğday çeşidinin nusrat buğdayı olduğunu tespit ettik. Alanında uzman ziraat mühendislerimizle bilimsel bir çalışma yaptık. Sonrasında İzmit’in kırsal doğa koşullarına uygun olduğunu tespit ettiğimiz nusrat cinsi buğdayımızı birçok çiftçimize ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladık" dedi.

"Gerçekten de üst kalite bir buğday"

Başkan Hürriyet, projenin uzun soluklu olduğuna dikkat çekerek, "Önce denendi sonra uygulandı ve uygulandıktan sonra çiftçimizin uygulaması için teşvikler, destekler ve hibeler verildi. İzmit Belediyesi olarak hem çiftçimizin daha çok üretmesi için çabalıyoruz hem de kendi arazilerimizi üretime katmaya çalışıyoruz. Burası da atıl kalan arazilerimizden bir tanesiydi. Daha önce bu arazide mısır ekmiştik. Mısır hasadını yaptıktan sonra arazi boş kalmasın dedik. Mısır hasadını yapıp silaj haline getirip hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize dağıttıktan sonra Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz burayı değerlendirdi. Burasıyla birlikte Düğmeciler, Kaynarca, Çayırköy, Yenice, Emirhan, Recep köylerinde belediyemize ait tarım arazilerinde toplamda 63 dönüm arazimizde buğday ekimi gerçekleştirdi. Burada buğdaylarımız yetişti. Eken çiftçilerimize aldığı mahsulden çok çok memnun kaldılar. Çok güzel geri dönüşler aldık. Geçen sene 400’e yakın çiftçimiz başvurmuştu bu sene artık 1000’e yakın çiftçimiz başvurdu. Aynı zamanda temiz bir buğday. Ekmeklik, yemeklik bir buğday. Gerçekten de üst kalite bir buğday. Bugün ise Emirhan Kozluca Mahallemizde 24 dönüm arazinin buğday hasadını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.