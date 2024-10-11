Kozmetik fabrikasındaki yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki Gorka kozmetik fabrikası yangın sonucunda adeta hurdalığa dönüştü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınabildi.

Kozmetik fabrikasındaki yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki Gorka kozmetik fabrikası yangın sonucunda adeta hurdalığa dönüştü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınabildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Gorka kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

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Patlama sesleri yükseldi

Fabrikada çıkan yangında içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 saattir yanan kozmetik fabrikası ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.