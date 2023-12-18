Kozmetik markalarının Türkiye'ye ilgisi artıyor

Güzellik sektörü her yıl büyümeye devam ediyor. Sektör büyümeye devam ederken, yabancı firmaların da Türkiye pazarına ilgisi artıyor.

Küresel güzellik sektörünün 2027 yılında dünyada 580 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu süreçte dünya markalarının Türkiye’ye olan ilgisi artıyor. Küresel kozmetik firmaları Türkiye’ye giriş yaparak ürünlerini tanıtıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan İtalyan kozmetik markalarının distribütörü Beauty Code Pro İstanbul’da yapılan lansmanda yeni ürünleri tanıttı. Ömür Gedik’in marka yüzü olduğu etkinlik iş ve cemiyet dünyasının tanınan isimlerini de bir araya getirdi.

Tanıtım toplantısında konuşan markanın kurucusu Alina Korkmaz, ’’Profesyonel güzellik malzemeleri distribütörü olarak, kozmetologlara, kliniklere, berberlere, estetisyenlere, salonlara ve Spa’lara satış yapıyor ve pazarlama, eğitim, dağıtım konularında tam hizmet sağlıyoruz. Portföyümüzdeki her markanın şampiyonu olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

’’Tam hizmet sağlıyoruz, profesyonel eğitim veriyoruz’’

Türkiye’de çok sayıda düşük kaliteli ürün var ve bunun yerel yönetimler tarafından düzenlenmesi gerektiğini aktaran Korkmaz, ’’Tüm bunların arka planında biz de kaliteli bir alternatif sunmak istiyoruz. Ürünlerimiz ucuz değil ama bu dünyada iyi olan hiçbir şey ucuz değil. Biz gereken her yönetimden belgelerimizi alıp gereken kurumlardan onayı aldık. Türkiye’de resmi bir şirketiz ve tabii sizin kullanacağınız bütün ürünler protokole göre getirilir ve saklanır. Paranın karşılığında kalite ve profesyonel hizmet sunuyoruz dolayısıyla şirket ismi ‘PRO’ olarak adlandırıldı. Tam hizmet sağlıyoruz, profesyonel eğitim veriyoruz ve müşterilerimizle her zaman iletişimdeyiz” dedi.

’’Çevre dostu ürünler kullanıyoruz’’

Sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ve çevre dostu ürünler kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Korkmaz, “Bu bizim için çok önemli, üstelik biz de gönüllüyüz ve buna sponsor oluyoruz. Mümkün olduğunca çevre dostu ürünler ithal ediyoruz, mesela Nubea saç terapi ürünleri. İçeriği yüzde 100 esansiyel sinerji yağlardan oluşur, silikon ve hormon içermeyen tamamen doğal ve de çok etkilidir. Aynı zamanda LÖSEV çocuklarına destek veriyoruz çünkü ne yazık ki protokole göre yapılan işlemler çocukların bağışıklık sistemine göre değil. Mümkün olduğunca topluma ulaşmaya çalışıyoruz ve nüfusun zayıf kesimlerini destekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’2024’te renkli saçlar moda’’

Markanın lansman toplantısı Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Dünya Kuaförcülük Sanatı, Kozmetik Dekorculuğu, Model Yapma ve Tırnak Dizaynı Şampiyonası’nda derece alan sektör temsilcilerini de bir araya getirdi. Yarışmanın birincisi Dünya ve Avrupa şampiyonu Natalia Smirnova 2024 yılının modellerinin nasıl olacağına dair görüşlerini belirtti. 2024 yılında renkli saçlar moda olur. Simirnova, ‘‘Saç bir aksesuar gibidir. Çok açık olmayan natürel modeller bu sene moda olabilir. Kabarık saçlar çok tercih edilmeyecek. Barbie akımı da son dönemde gündemde pembe renk saçlar da 2024’te tercih edilebilir’’ dedi.