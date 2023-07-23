KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başladı. Sınava giren adayların aileleri dışarıda beklerken, bazı adayların geç kaldığı ve sınava salonuna alınmadığı anlar kameraya yansıdı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başladı. 2’nci oturum ise saat 14.30’da başlayacak.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sınava girecek adaylar, saat 10.00’dan önce içeriye alındı. KPSS’de adaylara Genel Yetenek sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 sorunun bulunduğu sınavda adaylar, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık derslerinden oluşan sorulara 130 dakikada cevap verecek.

Bağcılar Anadolu Lisesi’nde de sınava geç kalan adaylar ise sınav salonuna alınmadı. Sınava geç kalan bir adayı ise okulun bahçesinde bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Sınava giren adaylardan Gizem Yılmaz, “2023 KPSS geldi. Herkesin karşılığını alabileceği bir sınav olur inşallah. Çok zor bir süreçti. Umarım bu sınava son kez gireriz ve öğrencilerimize kavuşuruz. Çok heyecanlıyım. Çok zor bir süreçti” dedi.

Sınava girecek olan Tuğba Karabülbül ise, “Zorlu bir süreçti. İnşallah emeklerimin karşılığını alırım. Çalışıp gayret gösterdik umarım herkes emeğinin karşılığını alır” şeklinde konuştu.