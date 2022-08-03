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KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme
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KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara'da iki adrese baskın yapıldı.

KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme
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KPSS sorularındaki skandala ilişkin Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Alınan bilgiye göre, Mali polis bir yayınevinin iki farklı şubesine baskın yaptı. Polis ekiplerinin aramaları sürüyor.

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İHA
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