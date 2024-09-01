KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı

Kocaeli’de bugün 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan saniyeler sona gelen ve içeri alınmayan bir adayın üzüntüsü yüzünden okundu.

Sabah erken saatlerden itibaren belirlenen sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle sınav salonlarına alındı. Sınav, ÖSYM tarafından ülke genelinde olduğu gibi İzmit’te de sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Adaylara girecekleri sınav odaları ve belgeleri hakkında görevliler tarafından kılavuzluk yapıldı. Bunun yanı sıra sınava girecek adaylara okul önünde görevliler tarafından su da dağıtıldı.

"Hayallerim var atanmayı istiyorum"

Sınav saatini bekleyen bir aday, "Paramedik okuyorum. Geleceğe dair hayallerim var, atanmayı istiyorum. Bu iş için çalışıp, çabaladım. Halledebileceğimi düşünüyorum, umarım her şey gönlümce olur. Herkese bol şans dilerim" dedi.

"Kızıma destek için geldim"

Sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler de çocuklarına destek olmayı ihmal etmedi. Aileler, yakınlarının girmiş olduğu memuriyet sınavının bitmesini dualarla bekledi. Kızının KPSS’ye girdiğini ve ona destek vermek için geldiğini belirten bir vatandaş, "Kızım 1 yıldır bunun için çalışıyor, laboratuvar bölümünü bitirdi. Amacı KPSS’den sonra işe girmek. Ardından 2 yıllık okuduğu bölümü 4 yıla tamamlamak. Kızım bana ’Umutluyum’ dedi. Ben başaracağına inanıyorum. Kendisi heyecansız bir şekilde girdi. Bütün giren öğrencilerimiz ve ailelerinin Allah yar ve yardımcıları olsun. Öğrencilerin sınavı başarıyla tamamlamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sınava geç kalanlar içeri alınmadı

Saat 10.15 te başlayan sınav için 15 dakika kala kapılar görevliler tarafından kapatılarak, sonradan gelen adaylar içeri alınmadı. Kapılar kapandıktan saniyeler sonra gelen ve içeri alınmayan bir adayın üzüntüsü yüzünden okundu.