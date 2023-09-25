Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Edward, Kabataş Erkek Lisesini ziyaret etti

Kraliçe 2. Elizabeth’in en küçük oğlu Prens Edward, Uluslararası Gençlik Ödül Programı için Türkiye’ye geldi. Kabataş Erkek Lisesini ziyaret eden Edinburgh Dükü, Kraliçe 2. Elizabeth’ten sonra Kraliyet Ailesi’nden okula gelen ikinci isim oldu.

Edinburgh Dükü Prens Edward, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye geldi. Prens Edward’ın Türkiye programı kapsamında ziyaret ettiği yerlerden biri de Uluslararası Gençlik Ödül Programı’nın gerçekleştirileceği Kabataş Erkek Lisesi oldu. Edinburgh Dükü, Kraliçe 2. Elizabeth’ten sonra Kraliyet Ailesi’nden okula gelen ikinci isim oldu.

Sabah saat 10.00’da okula giriş yapan Edward, 2 saat süren programın ardından okuldan ayrıldı.