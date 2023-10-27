Kredi kartı faizleri arttı

Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,71'e, gecikme faizi 4,01'e yükselecek. Nakit çekimde ise faiz yüzde 4,42'ye gecikme faizi yüzde 4,72 olarak uygulanacak.

Kredi kartı faizleri arttı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,71’e, gecikme faizi 4,01’e yükselecek. Nakit çekimde ise faiz yüzde 4,42’ye gecikme faizi yüzde 4,72 olarak uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkardı. Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3,16’ya yükseldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Referans faize 55 baz puan eklenerek oluşturulan kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 3,71 olarak uygulanacak. Bu orana 30 baz puan eklenen kredi kartı gecikme faizi ise 4,01’e yükselecek.

Bankalar dün itibarıyla kullanıcılara SMS ile bilgilendirme yapmaya başladı. Buna göre nakit çekim akdi faizi yüzde 4,47’ye nakit çekim gecikme faizi yüzde 4,77’ye ulaşacak. Yeni faiz oranları 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.