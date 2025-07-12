Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredilerine 48 Ay Vadeli Yapılandırma Fırsatı

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için 48 aya kadar yapılandırma imkânı Resmi Karar ile yürürlükte.

BDDK’dan borçlulara nefes aldıracak düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine yönelik borçların yeniden yapılandırılmasına dair önemli bir karar aldı. 11 Temmuz 2025 tarihli açıklamaya göre, finansal istikrarı korumaya yönelik adımlar kapsamında hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçları en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.

Kredi Kartı Borçları İçin Şartlar

Yapılandırma hakkı, karar tarihi itibarıyla dönem borcu ödenmemiş veya daha önce yapılandırılmış bireysel kredi kartı borçları için geçerli olacak. Kart sahipleri, 3 ay içinde başvurmaları halinde yapılandırma hakkından faydalanabilecek. Bu kapsamda yapılandırılan borçlar 48 ayı aşamayacak.

Ayrıca, yapılandırılan borcun %50’si ödenene kadar ilgili banka tarafından kredi kartı limiti artırılamayacak.

İhtiyaç Kredilerine de 48 Ay Taksit

Karar öncesinde kullandırılan ve anapara ya da faiz ödemeleri gecikmiş olan ihtiyaç kredileri için de aynı yapılandırma fırsatı sunuluyor. Kredili mevduat hesapları da bu kapsama dahil. Borçluların da bu haktan faydalanabilmesi için 3 ay içinde ilgili bankaya başvurmaları gerekiyor.