Kreş yemekhaneleri gıda mühendislerinin kontrolünde

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören çocukların sağlıklı, hijyenik koşullarda hazırlanmış gıdaya ulaşması için her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. Belediye kreşlerinin yemekhanesinde pişen yemekler, her gün gıda mühendislerinin kontrolünde deneyimli mutfak personeli kadrosuyla titizlikle hazırlanarak, kahvaltı, öğle yemeği ve ara öğün olmak üzere üç öğün çocuklara sunuluyor.

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri yemekhanelerinde; günlük temin edilen et ve et ürünleri, haftalık sevkiyat ile gelen taze ve kaliteli sebze-meyve çeşitleri, özenle belirlenen bakliyat ve muhtelif gıda ürünleri kullanılarak üretim yapılıyor. Kreşlerde, mutfak personeli tarafından özenle hazırlanan tabaklarla çocukların günlük kalori ihtiyaçları göz önünde tutularak beslenmesi sağlanıyor.

Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip

Kreşlerin yemekhaneleri, birimler tarafından yürütülen temizlik ve hijyen uygulamaları neticesinde TS 13811:2018 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip. Yemekhaneler, ilgili standart gereğince hijyen ve temizlik faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürmeye ve iyileştirmeye devam ediyor.

“Sorumluluğumuz büyük”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Sorumluluğumuz büyük. Çocuklar bizlerin en kıymetli hazinesi ve emanetidir. İyi beslenen çocuklar daha iyi gelişir. Bu doğrultuda beslenmesine dikkat edilen çocuklar eğitim hayatında da başarılı olur. Bu yüzden belediyemizin kreş yemekhanelerinde özenle ekstra titizlikle çalışıyoruz. Ailelerin içi rahat olsun, emanetleri emin ellerde” dedi.