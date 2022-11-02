Kreşte 33 aylık çocuğun tehlike atlattığı anlar

Bursa’da kreşte kaydıraktan düşerek başından yaralanan 33 aylık çocuk hastanelik oldu. Aile kreş hakkında yasal süreç başlatıyor.

Mühendis baba ve sağlıkçı anne çalıştıkları için 33 aylık çocukları Miray Karabulut’u merkez Yıldırım ilçesindeki özel bir anaokuluna verdi. Okulun bahçesinde oyun oynayan küçük çocuk burada bulunan kaydıraktan düşerek başından yaralandı. Ailenin iddiasına göre ambulansa haber verilmedi ve aile "çocuğunuz düştü" denilerek telefonla arandı.

Ailenin hastaneye götürdüğü çocuğun çekilen tomografisinde alnının kırıldığı anlaşıldı. Aile sorumsuzlukla suçladığı kreş hakkında yasal süreci başlatmaya hazırlanıyor. Çocuğun düşme anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çocuklarının kreşte düşerek yaralandığını ifade eden baba Mustafa Karabulut, "Çocuğumuzu Haziran ayında özel kreşe verdik. Öğle saatlerinde eşim aranarak çocuğun kaydıraktan düştüğü söylendi. 15 dakika sonra çocuğun alnı gözü şişmiş halde fotoğrafı gönderildi. Bize acilen gelmemiz gerektiği ve çocuğu hastaneye götürmemizin daha iyi olacağı söylendi. Biz gidip güvenlik kameralarını inceledik. Çocuğumuzu başka bir çocuğun iterek kaydıraktan düşürdüğünü gördük. Kamera görüntülerinde çocukların çevresinde her hangi bir gözetmenin olmadığını gördük. Çocuğumu düştükten sonra ilk yardım uygulamadan apar topar kaldırdıklarını izledim. Ayrıca ambulans çağırmamışlar, bize "çocuğu hastaneye götürürseniz iyi olur" denilerek elimize teslim edildi. Biz çocuğumuzu Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine götürdük. Acilde tomografi çekildi. Çocuğun alnında kırık olduğu ve dokularında zedelenme olduğu tespit edildi. Çocuğumu bir günlüğüne beyin kana riskine karşı gözlem altına aldılar. İlk yardım yapmıyorlar, ambulansa haber vermiyorlar ve her hangi bir güvenlik önlemi almıyorlar. Kreş bunun sorumluluğunu üstlenmemekte. "Bizim hiç bir sorumluluğumuz" yoktur deyip işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır. Biz bunu herkesin görmesini istiyoruz. Biz bir daha kimsenin başına böyle bir olay gelmemesi istiyoruz. Hukuki sürece başladık. Kızımın bundan sonra başına sert bir darbe almaması gerekmektedir. Bir darbe alırsa hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor" dedi.

Okuldaki yetkililer ise gerekli tedbirleri aldıklarını, çocuk düştükten sonra görevlilerin seferber olduğunu, bunun da görüntülerle de ortaya çıktığını ifade ederek, "Çocuk düştükten 6 dakika sonra aileye haber verdik. Biz aileye "çocuğu biz mi hastaneye götürelim, yoksa siz mi götürürsünüz" diye sorduk. "Biz hemen geliyoruz" dediler. Biz de hastaneye gittik. Evine geçmiş olsun ziyaretine gittik, ilgilendik. Ailenin iddialarıyla ilgili aynı düşünce içerisinde değiliz" şeklinde konuştu.