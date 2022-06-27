Kritik Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

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  • 27.06.2022 20:53
  • Güncelleme: 27.06.2022 20:55
Kritik Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklmlarından satırbaşları:

“(Suriye) Hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız.”

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 “Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz.”

“Gerek terörle mücadelede, gerek bölgesel krizlerde sorunları ortadan kaldırma konseptimizi başarıyla uyguluyoruz. Dost ülkelere verdiğimiz desteklerle, ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz.”

“Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı tebrik ediyorum.

 “Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk."

 “NATO zirvesinde ülkemizin menfaatleri ne gerektiriyorsa onu yapacağız.”

“Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.”

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işverenler ile görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik."

"Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek."

“20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”

 “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.”

Yusuf Eker
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