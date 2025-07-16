Kritik kavşaklara kapsamlı müdahale

Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova’da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kavşak düzenlemeleri ve altyapı çalışması başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında uygulanacak yeni ulaşım planları ve kavşak düzenlemeleriyle, sürücülere daha konforlu ve güvenli bir trafik ortamı sunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde İlyasbey, Yeni Bağdat ve Eski Bağdat caddelerinde yeni bir dolaşım planını devreye aldı. Bu plan çerçevesinde yürütülen çalışmalar, yol genişletme uygulamaları, otobüs cepleri ve parklanma alanlarını da içeriyor. Böylece hem toplu taşıma araçlarının hem de bireysel araçların trafiği daha verimli kullanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında bölgede kapsamlı bir altyapı çalışması yürütülüyor. Çalışmalar dahilinde toplam 17 bin 500 ton plent-miks temel serimi ve 28 bin metreküp yarma kazısı yapılacak. Bunun yanı sıra 14 bin ton binder asfalt ve 10 bin ton aşınma asfalt tabakası dökülerek yollar daha sağlam ve uzun ömürlü hale getirilecek. Ayrıca, 12 bin metrekarelik alana prefabrik beton parke döşemesi gerçekleştirilecek.

Projenin önemli bir parçasını da kritik kavşaklarda yapılacak düzenlemeleri içeriyor. Bu kapsamda; Gebze’de Ahmet Pembegül Bulvarı, Anibal Caddesi ve Zeki Acar Caddesi’nde, Darıca’da Tuzla Caddesi, Aşıroğlu Caddesi ve Lokman Hekim Caddesi’nde, Çayırova’da ise Abdurrahim Korhan ve Bahriye Üçok caddelerinde kavşak düzenleme çalışmaları yürütülecek. Yapılan bu yatırımlar sayesinde, söz konusu bölgelerde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi, ulaşım süresinin kısalması ve sürüş konforunun artırılması bekleniyor.