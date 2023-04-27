Kritik maç öncesi Belekoma Tayfa'dan taraflara çağrı

1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa, pazar günü oynanacak kritik maç öncesi tüm taraftarlara bir çağrı yaptı.

1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa, pazar günü Söğütspor ile oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçı öncesi takıma tam destek mesajı verdi. Belekoma Tayfa basın sözcüsü Oğuzhan Kundala, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor’u tayfa olarak tebrik etiklerini anlatarak, "Söğütspor ile BAL’da ilimizi temsil eden takımımız 1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Bizler Bilecikspor sevdalıları,Bilecikspor aşığı ve takımıza gönül veren tayfa olarak tüm Bileciklileri bu kritik maça davet ediyoruz. Bizler formanın armanın peşinde olan gençlik olarak tribünde yerimiz alacağız. 90 dakika gerekirse 120 dakika hiç susmandan takımızı destekleyeceğiz. Bu desteği tabi ki Bilecik halkı ve Bilecikspor sevenlerle birlikte olacak. O gün herkesi kırmızı beyaz giyinerek atkılarını alarak tüm taraftarımızı stada davet ediyoruz. Siz biz yok Bilecikspor var" dedi.

Maç pazar günü saat 15:00’da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda oynanacak. Maç öncesi Şehitler Parkı’nda 13:30’dan itibaren maç saatine kadar otobüsler ücretsiz olarak stada ring seferler düzenleyecek.