Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı

Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı. Uzun süre müdahale edilmemesi nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir vatandaş, akan suyu fırsata çevirerek aracıyla defalarca suyun içinden geçip aracını yıkadı. O anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan, su borusundaki arızaya ekiplerin daha sonra müdahale ettiği öğrenildi.