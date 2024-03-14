Kronik hastalıklar erken teşhis edilebilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan bireylerin tarama ve izlemlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi amacıyla geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması Sakarya’da devreye girdi.

En fazla ölüme ve engelliliğe neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklar grubunda yer alan kalp, damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıklarına bağlı erken ölümlerin azaltılmasını hedeflenerek uygulamaya konulan HYP ile kronik hastalıkların erken teşhisinin yapılması planlanıyor. Sakarya’da Aile Sağlığı Merkezlerinde başlatılan HYP uygulamasıyla ilgili bilgi veren Adapazarı Zümrüt Müftüoğlu Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Büşra Duygu Sarı, dünyada ve Ülkemizde beklenen yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfus artışına dikkat çekti.

Bu durumun beraberinde kronik hastalıkların sıklığını artırdığını belirten Sarı, Kronik hastalıkların ilerde sakatlıklar ve ölümlere yol açması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdi. Sarı, “Bu durum tarama ve erken teşhis ile önlenebilir. Bakanlığımız tarama ve erken teşhis çalışmalarını etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla Hastalık Yönetim Platformunu tüm aile hekimliği birimlerinde hayata geçirildi. HYP ile aile hekimliğine kayıtlı hastalarımızı obezite dediğimiz fazla kilolu olma durumu, şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, toplumda sık görülen kanser türleri açısından belirlenen kriterlere göre değerlendirmekteyiz” dedi.

Tarama ve izlemler için aile sağlığı merkezimize davet edilen hastaların boy, kilo, tansiyon ve bel çevresi ölçümlerinin ardından gerekli tetkiklerin yapılmasıyla kronik hastalık riskinin tespit edildiğini belirten Aile Hekimi Dr. Uluç Güray, kronik hastalıklar açısından orta ve yüksek riskli bireylerin de Sağlıklı Hayat Merkezlerimize (SHM) yönlendirildiğini kaydetti. Güray, SHM’lere yönlendirilen hastaların diyetisyen, kanser tarama ve erken teşhis hizmetlerinden faydalandığını söyleyerek, “Ayrıca gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi hizmetleri için hastanelere yönlendirmeleri de gerçekleştirmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızı tarama ve izlemlerini yaptırmak için aile sağlığı merkezlerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.