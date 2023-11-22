Kros Takımından önemli başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kros Takımı, Bartın'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi'nde çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Kros Takımından önemli başarı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kros Takımı, Bartın’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi’nde çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kros Takımı, Bartın’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi yarışlarına katıldı. Organizasyonda önemli rakiplere karşı mücadele veren temsilcilerimiz, U18 Kızlar kategorisinde ikinci ve U16 Kızlar kategorisinde takım halinde üçüncü olmayı başardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman