Kruvaziyerler rekora yelken açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 ayda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyon 21 bin 326’ya ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Sadece on ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ilk on ayında limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak bin 278’e, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 14,4 artışla 2 milyon 21 bin 326’ya ulaştı. Sadece on ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık" açıklamasında bulundu.

"Kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı"

2025 yılı Ekim ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "2025 yılı Ekim ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 203 adet oldu. Kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 310 bin 872’ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Kuşadası limanı zirvede

Uraloğlu, Ekim ayında Kuşadası Limanı’na 89 kruvaziyer gemi ile 138 bin 801 yolcu, İstanbul limanlarına 35 kruvaziyer gemi ile 89 bin 144 yolcu, Bodrum Limanı’na 17 kruvaziyer gemi ile 17 bin 692 yolcu geldiğini belirterek diğer limanlara da 62 gemi ile 65 bin 235 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. 10 aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası limanı 582 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 242 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 113 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 964 bin 448 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 584 bin 330 yolcu ile İstanbul limanları ve 135 bin 677 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti."