KTO Başkanı Öztürk: 'İşvereni koruyan ek desteklere ihtiyaç var'

Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı zam oranını çalışanlarımız adına olumlu karşılıyoruz. Ancak işveren açısından baktığımızda ise işvereni de koruyan ek desteklere ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz" dedi.

Recep Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı 2023 yılında asgari ücretin 8 bin 500 TL’ye yükselmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı zam oranını çalışanlarımız adına olumlu karşılıyoruz. Ancak işveren açısından baktığımızda ise işvereni de koruyan ek desteklere ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Bu çerçevede işverenin üzerine yüklenecek ek maliyetleri karşılayacak yeni desteklerin ivedilikle çözülmesi işverenlerinde sorununu çözmüş olacaktır. İşçi ve işvereni memnun eden, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve hep birlikte geleceğe umutla bakmamıza vesile her konu bizler için önemlidir" dedi.