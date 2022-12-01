KTO Başkanı Öztürk'ten EYT açıklaması

Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "EYT tazminat ödemelerinde işverene ödeme kolaylığı sağlayacak krediler veya vadeli ödemeler gibi çözüm önerilerinin her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde hayata geçmesini talep ettiğimizi buradan dile getirmek istiyorum" dedi.

Körfez Ticaret Odası’nın kasım ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Tazminat bütçesi ve nitelikli insan kaynağı açığı firmalarımızda ciddi problemlere neden olacak. En yetkin gruptaki kıdemli ve nitelikli iş gücü kaybının ortaya çıkaracağı sorunlardan kaygı duyuyoruz. Yüzde 30 iş gücü kaybı öngörülen düzenleme sonrası nitelikli eleman sorunumuzun daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Kıdem tazminatları ise şirketlerimiz üzerine beklenmedik mali yük getirecek. Finansmana erişimin kısıtlı, nakit akışlarının sıkışık olduğu bu dönemde yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmamız bizi daha da zorlayacak. Bu sebeple, EYT tazminat ödemelerinde işverene ödeme kolaylığı sağlayacak krediler veya vadeli ödemeler gibi çözüm önerilerinin her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde hayata geçmesini talep ettiğimizi buradan dile getirmek istiyorum" dedi.