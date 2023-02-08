KTO Başkanı Selçuk Öztürk: 'Yaraları sarmaya devam edeceğiz'

Konya Ticaret Odasının (KTO), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile koordinasyon içinde oluşturduğu Deprem Yardım Masası’na, oda üyeleri tarafından ulaştırılan yardımlar tırlarla yüklenerek Hatay’a gönderildi. KTO tarafından ilk 2 günde 13 tırlık acil ihtiyaç malzemesi yardımı yola çıkarıldı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ayrı ili etkileyen depremle ilgili KTO olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Öztürk, deprem haberi duyulur duyulmaz KTO bünyesinde Deprem Yardım Masası oluşturduklarını ifade etti. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Öztürk, deprem felaketinin yaşandığı ilk saatlerde hızlıca bölgeye elektrikli ısıtıcı yola çıkardıklarını kaydetti. İçinde yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kaban, mont, bot, giyim eşyası, su, ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı ikinci tırı da birkaç saat içerisinde Hatay’a gönderdiklerini ifade etti. Hatay’dan gelen taleplerle oluşturulan yardımların yer aldığı tırların aralıklarla bölgeye hareket ettiğini belirten Öztürk; jeneratörler, projektörlerin yer aldığı elektirik malzemeleri ile 35 tonluk bir vinci de Hatay’a sevk ettiklerini söyledi. Öztürk iş makinesi operatörü ve teknisyeni, vinç tamircisi, beton kırıcı, karotcu, oksijen kesim operatörü, flex kesim operatörü, kaynakçı ve demircinin yer aldığı 89 kişilik konvoyunda oda aracılığıyla Hatay’a hareket ettiğini kaydetti.

“İlk 2 günde hızlıca yardım malzemelerinden oluşan 13 tırımızı Hatay’a gönderdik”

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Ülke olarak çok büyük bir afet yaşadık. Allah milletimize bir daha böyle bir acı felaket göstermesin. Depremin ardından TOBB ve AFAD ile koordinasyon içinde odamızda, Deprem Yardım Masası oluşturduk. Üyelerimiz ve hemşerilerimizde bu süreçte büyük bir teveccühle yardıma koşmuştur. Yardımda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da tüm vatandaşlarımız bir kez daha zor zamanda birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu göstermişlerdir. İlk 2 günde hızlıca yardım malzemelerinden oluşan 13 tırımızı Hatay’a gönderdik. Hem üyelerimizden gelen hem de Konya Ticaret Odası olarak kendi bütçemizden hazırlayacağımız yardımlara devam edeceğiz. Bize düşen görev yaraların hızla sarılması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Depremden zarar gören tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Öztürk tüm oda üyelerini Konya Ticaret Odası tarafından Konya Valiliği izni ile başlatılan nakdi yardım kampanyasına katılmaya davet etti. Deprem Yardım Kampanyası Hesap Numarası: Hesap Adı: Konya Ticaret Odası İşbank Aziziye Şubesi İBAN: TR68 0006 4000 0014 5010 8439 41