KTO'da en başarılı komite sigorta oldu

Körfez Ticaret Odası’nda (KTO) her yıl verilen en başarılı komite ödülünü 11. meslek komitesi olan sigorta komitesi aldı.

KTO, yeni dönemin ilk komiteler müşterek toplantısını Kartepe’de bir otelde düzenledi. Toplantıda komite yönetimleri fikir alışverişinde bulunarak, çalışmalarını paylaştı. Toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan ile KTO meclis yönetimi ve komite yönetimleri katıldı.

"Asla heyecanınızı kaybetmeyin"

Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Yılda iki kez yaptığımız komiteler müşterek toplantılarının bu dönem için ilkini gerçekleştiriyoruz. Gerek akreditasyon gerekse ilk kez seçilen komite yönetimlerinin birbirini tanıması açısından bu toplantılara önem veriyoruz. Komitelerin çalışmalarını aktararak ve birbirleriyle tanışıp fikir alışverişinde bulunarak daha başarılı uygulamalara imza atacaklarına inanıyoruz. Biz 4 yıldır sizlerle birlikteyiz. Asla heyecanınızı kaybetmeyin" dedi.

Toplantının devamında komite başkanları ve sözcüleri, sürdürdükleri çalışmaları, meslek grupları ile ilgili gelişmeleri ve yapılması düşünülen faaliyetleri paylaştı.

Körfez Ticaret Odası’nda her yıl verilen en başarılı komite ödülünü 11. meslek komitesi olan sigorta komitesi aldı. Komite üyelerine ödüllerini Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk takdim etti.