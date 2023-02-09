KTO'dan depremzedelere yardım sürüyor

Depremden etkilenen illere gönderilmek üzere AFAD, Konya Valiliği ve TOBB koordinasyonunda yardım kampanyası başlatan Konya Ticaret Odası (KTO), ilk üç günde 19 tırlık acil ihtiyaç malzemesini Hatay ve Adıyaman AFAD Koordinasyon merkezlerine gönderdi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ayrı ili etkileyen depremle ilgili KTO olarak devam eden yardım çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Öztürk, depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı üzerine 81 ilde odalar ve borsaların harekete geçtiğini ifade ederek, KTO olarak üyelerin katkılarıyla 19 tırın deprem bölgesine sevk edildiğini ifade etti. Başkan Öztürk, “Hatay ve Adıyaman AFAD Koordinasyon merkezlerine gönderdiğimiz tırlarda; deprem bölgesinden gelen talepler çerçevesinde jeneratör, vinç, tüplü soba, elektrikli ısıtıcı, battaniye, yatak, yorgan, ayakkabı, bot, kışlık giyim eşyası, kaban, mont, aydınlatma malzemeleri, elektrik malzemeleri, ekmek, hazır yemek, konserve, gevrek, bisküvi türleri, kahvaltı paketleri, bebek maması, bebek bezi, su, bakliyat, gıda ürünleri, sabun, tuvalet kağıdı, muhtelif hijyen malzemeleri, ecza malzemeleri ve muhtelif temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Yardımların toplanması ve bölgeye sevki, Konya Ticaret Odası’nda kurulan Deprem Yardım Masası’nda koordine ediliyor. 49 kişilik elektrik ustasının yer aldığı otobüsümüzde Kahramanmaraş’a hareket etti. Odamız aracılığıyla gönüllü olarak giden 138 kişilik ekibimiz bölgede çalışmalara destek oluyor” dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrasında tüm Türkiye kenetlenerek bölgeye yardıma koşmuştur. Tüm milletimizin kalbi deprem bölgesinde atmaktadır. Necip milletimizin gayretleri ile yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Konya olarak da tüm kurumlarımızla hem deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılmakta hem de şehrimizden yardımların ulaştırılmasını sağlamaktayız. Konya Ticaret Odası tarafından yürütülen yardım kampanyasına destek veren tüm oda üyelerimize ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.