KTO yurtdışı bağlantılarını güçlendiriyor

Körfez Ticaret Odası, Rusya’dan gelen Ural Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılacak işbirlikleri konusunda bilgi alışverişi yaparak, ilişkilerin kuvvetlenmesi amacıyla da kardeş protokolü imzaladı.

Körfez Ticaret Odası (KTO), Rusya’dan gelen Ural Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerini ağırlayarak, toplantı gerçekleştirdi. Rusya’dan gelen Ural Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ile yapılan görüşmede odaların hangi alanlarda işbirlikleri yapılabileceği konuşuldu. Toplantı sonrasında ise bundan sonraki süreçte iki oda arasında ilişkileri kuvvetlendirmek ve işbirliklerinin yapılması amacıyla kardeş oda protokolü imzalandı. Yapılan protokol ile ilgili KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Önümüzdeki süreçlerde imzaladığımız Kardeş Oda Protokolü sayesinde Rus firmalar ile KTO üye firmaları arasında iş birliği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Protokolün üyeler için hayırlı olmasını dileyen Öztürk, üyeler arasında e-ticareti geliştirmek, üyelerin eşleştirilerek alım-satım taleplerini iletmek konusunda Ural Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile mutabık kalacaklarını bildirdi.