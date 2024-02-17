Kuaför alev alev yandı

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde bulunan kuaför işyeri alev alev yandı.

Kuaför alev alev yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde bulunan kuaför işyeri alev alev yandı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesinde bulunan kuaför işyerinde meydana geldi. İşyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediye İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan işyerine müdahale etti. Yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu işyeri kullanılamaz hale geldi.

MDK
MDK
MDK
MDK