Kuaförlük kursu açıldı

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara yönelik kuaförlük kursları başladı.

Kuaförlük kursu açıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde vatandaşlara yönelik kuaförlük kursları başladı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde başlayan kuaförlük kurslarına talep artıyor. Kuaförlük kursunda sadece saç eğitimleri değil yüz tipini analiz etme, manikür-pedikür, saç kesimi, saç renklendirme, fön çekme gibi birçok temel eğitimler veriliyor. Meslek edindirme kurslarından biri olan Kuaförlük kursuna, isteyen ve becerisine, yeteneğine güvenen herkes katılıyor.

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Kurs Eğitmeni Funda Büyüktaş, kuaförlüğü öğrenmek ve meslek edinmek isteyen herkesi kursa davet etti.