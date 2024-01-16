Kuala Lumpur'da tasavvuf müziği konseri ve sema gösterisi düzenlendi

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Mevlana’nın vuslatının 750. yılı ve Türkiye-Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 60. yıl dönümü dolayısıyla Türk tasavvuf müziği konseri ve sema gösterisi düzenlendi.

Kuala Lumpur’un en prestijli salonlarından biri olan Istana Budaya’da Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği ve Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü organizasyonunda gerçekleştirilen programda, Konya Büyükşehir Belediyesi sema ekibinin icra ettiği Türk tasavvuf müziğinin seçkin eserlerinin yer aldığı konser ve sema gösterisinin yanı sıra geleneksel Türk sanatlarından ebru sanatının tanıtımı yapıldı. Biz dizi etkinliğin yer aldığı programa Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ömer Altun, kraliyet mensupları ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Büyükelçi Yüksel, yaptığı konuşmada Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 60. yılının büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, bu yıl dönümünün iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki iş birliği ağını genişletme konusundaki kararlılığın sağlam bir teyidi anlamına geldiğini belirtti. Ülkeler arasında ticaret, eğitim ve kültür alanlarındaki alışverişi kapsayan sınırsız iş birliği fırsatlarına değinen Büyükelçi Yüksel, “Son 60 yılı ve sonrasını düşündüğümüzde kendimizi ortak değerler, karşılıklı saygı ve sarsılmaz dostluğun damgasını vurduğu olağanüstü bir yolculuğun ayak izlerini takip ederken buluyoruz” diye konuştu.

Osmanlı döneminden bu yana tarih ve kardeşliğe dayanan bu ilişkinin iki halk arasındaki kalıcı bağların bir kanıtı olduğunu kaydeden Büyükelçi Yüksel, “Kardeşliğimizin ve dostluğumuzun bundan sonraki yıllarının daha güçlü bağlarla güçlenen iş birliğiyle, ortak başarılarla geçmesini diliyorum” dedi.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ebru sanatçısı Garip Ay, tasarladığı İstanbul silüeti, kuş ve lale temalarını izleyicilerin beğenisine sundu. Program, Türkiye’nin önemli hattatlarından Seyit Ahmet Depeler’in eserlerinin yer aldığı “Türk Hat Sanatı Sergisi”nin beğeniye sunulmasının ardından Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsünde hüsnühat çalışmaları yapılmasıyla sona erdi.