Küba Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi gönderdi

Küba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 32 kişilik bir sağlık ekibini Türkiye'de gönderdi.

Küba Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi gönderdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Küba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 32 kişilik bir sağlık ekibini Türkiye’de gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye dünyadan yardım ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 32 kişiden oluşan bir sağlık ekibinin depremzedelere yardım için Türkiye’ye gönderildiğini aktardı.