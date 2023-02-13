Kubilay Apartmanı'nda baba oğlun cenazesine ulaşıldı

Adana’da yaşanan ikinci depremde yarısı yıkılan, diğer yarısı da 6 gün sonra kontrollü yıkılan Kubilay Apartmanı enkazı altında kalan baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri olan Adana’da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı. 7’nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, eşya almak istedi. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı’nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı. Depremin 6. gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı’nın ayakta kalan kısmı da kontrollü bir şekilde yıkıldı. Diğer kısımda yıkılınca arama çalışması başlatıldı. Bu sırada baba ve oğlun yakınları da refüjde umutla beklemeye başladı. Yapılar aramalarda baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Çıkartılan cenazeler ambulans ile morga götürüldü.