Kübra Dağlı: 'Dış seslere sağırım, sırrım bu'

İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar&Zirvesi’ne katılan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Kübra Dağlı, başarısının sırrının dış seslere sağır kalması olduğunu söyledi.

Yenikapı’da bulunan Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar&Zirvesi çerçevesinde tarihten gastronomiye, sanattan spora kadar, çeşitli alanlarda söyleşiler de organize edildi. Freestyle Poomsea (danslı ve müzikli tekvando) dalında bir kez Dünya, dört kez de Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocu Kübra Dağlı, Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur’un konuğu oldu. Onur’un sorularını yanıtlayan Dağlı, başarısının sırlarını, unutamadığı anları, hayal kırıklıklarını ve çektiği zorlukları çarpıcı ifadelerle anlattı.

"Spor keyifli ama sporculuk zor"

“Başarını neye borçlusun? Bu kadar kişi arasından nasıl sıyrılıp öne geçtin?” sorusuna Dağlı, “İşimi sevmeye borçluyum. Sevmezsek, spor yapılacak bir iş değil, eziyet olur. Disiplinli olmak zorundasınız. Spor yapmak, keyifli ama sporcu olmak için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Branşın getirdiği her şeyi yaptım. Mutluyken yaptım, mutsuzken yaptım, cesaretim yokken yaptım, korkarken yaptım, ağlarken yaptım, gülerken yaptım. İşimi şansa bırakmadım. Başarımın sırrı bence bu" yanıtını verdi.

Kübra Dağlı, “Gerçekten yıl olmuş 2023, hala spora ve sporcuya değer verilmiyor! Ben bir kez Dünya, dört kez de Avrupa şampiyonu oldum. 4-5 yıldır milli sporcu olarak uluslararası müsabakalara gidemiyoruz. Nedenleri açıklanmıyor. Öğretmenlik mezunuyum. Atanamıyoruz. Bunun için çabalamak yerine, işimize odaklansak daha iyi olur" diye konuştu.

“Yok kızsın, yok şanslısın, yok türbanlısın”

Renay Onur’un 27 yaşındaki milli sporcu Kübra Dağlı’nın bir gün belgeselinin çekileceğine inandığını belirtmesi üzerine Dağlı, “Yaşadığım korkulardan bahsedilmesini isterim. Dış seslerden! Ne zaman bir şey yapsam, her ağızdan bir ses çıkıyor. En basitinden, sırf kadın olduğum için bu sporu yakıştıramadılar. ‘Ne işin var kız halinle’ dediler. Sonra sporumu yapıyorum, ‘Kız gibi tekme atıyorsun’ diyerek, küçümsediler. Şampiyon oluyorum, ‘Aman, şansı bol olmuş’ diyorlar. İkinci kez oluyorum, ‘Şunun sayesinde oldu’ diyorlar! üçüncü kez oluyorum, ‘Türbanlı sporcu mu olur’ diyorlar! Yani hep bir dış ses! Allah’tan dinlemedim. Dinleseydim bu başarıları elde edemezdim. Eğer bir belgesel olursa, bu dış seslere karşı sağır oluşumdan bahsetmelerini isterdim” diye konuştu.

“Bir ay ara verdim alt üst oldum”

Sporu bırakmak istemediğini söyleyen Kübra Dağlı, “Geçen ay spora ara vermeyi denediğim bir ay oldu. Yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı ara verdim. Daha iyi olacağını düşündüm. Ama tersi oldu. Hayatım alt üst oldu diyebilirim. Bütün düzenim değişti. Yemek yiyişim, uyumam Fikirlerim bile değişti! Spora ara verince aç kaldım, ruhumu besleyemedim. Depresif bir hale girdim. Sonra dedim ki ‘Yok’.. Spor çok nankör. Bir ay ara verdim ya, şu an bile eğilip kalkarken zorluk çekiyorum. Ara vermek iyi olmadı ama onu da denemiş oldum” şeklinde konuştu.

“Bir saatliğine şampiyon oldum”

Onur’un “Unutamadığın bir maç anı var mı” sorusunu ise Dağlı, “Birincisi, 2017’de Dünya şampiyonu olduğum an. Bir yıl boyunca planlı programlı çalıştık. O an yaşadıklarım gerçekten film şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. Bunun dışındaysa, çok kötü bir anım var: Sırbistan’da sadece bir saatliğine Avrupa şampiyonu oldum! Yarıştım, bitti ve ekranda şampiyon olduğum yazıldı. Büyük sevinç yaşadık. Sonra bir baktık ki Sırp antrenörler ve hakemler toplanmış, aralarında konuşuyorlar. Bir saat sonra, aynı puanı aldığımız için yeni bir değerlendirme yapmışlar. Ve ikinci olan kişi, birinci ilan edildi. Benim için büyük hayal kırıklığı oldu. Ondan sonra, ‘İşimi bir daha şansa bırakmamalıyım’ diyerek, daha çok ve daha farklı çalışmaya başladım” şeklinde cevapladı.

“Hayalim branşımın en iyisi olmak”

Önümüzdeki Mayıs ayında Hong Kong’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na milli takımın gitmesini umduğunu ve bunun için çalıştığını belirten Kübra Dağlı, “Birkaç hayalim var. Birincisi kendi branşımın en iyisi olmak. Onun dışında sporu bıraktıktan sonra tecrübelerimi aktaracağım büyük bir Youtube veya Instagram gibi kanalım olsun istiyorum. Aynı zamanda bir spor salonu açarak ben de iyi sporcular yetiştirmek istiyorum” diyerek konuşmasını bitirdi" dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da “Spor profesyonel olarak yapılacak en zor mesleklerden bir tanesi. Sporda 365 gününüz planlıdır. Hangi antrenmanı yapacağınız gün gün bellidir. Kübra, umarım Dünya Şampiyonası’na gidersin” sözleriyle söyleşiyi kapattı.