Kucağında çocukla araba kullanan sürücü tehlikeye davetiye çıkardı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kucağında çocukla araba kullanan bir sürücü, seyir halindeki bir araçtan çekilen cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kucağında çocukla araba kullanan bir sürücü, seyir halindeki bir araçtan çekilen cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Ergene ilçesi Lüleburgaz yolu üzerinde Vakıflar Mahallesi mevkiinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, seyir halindeki bir sürücünün kucağında çocukla araç kullanması dikkatlerden kaçmadı. Araç sürücüsünün Lüleburgaz yönüne giderken kucağında çocuğuyla trafikte seyretmesi tehlikeye davetiye çıkardı.