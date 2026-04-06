Kucağında çocukla araç kullanan sürücüye tepki yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafikte tehlikeye davetiye çıkaran görüntü tepki topladı. Sürücünün yaklaşık 2 yaşındaki çocuğunu kucağına alarak araç kullandığı anlar, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü, küçük yaştaki çocuğunu kucağına alarak kilometrelerce araç kullandı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını riske atan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Uzmanlar, araçta seyahat eden çocukların mutlaka yaşlarına uygun çocuk oto koltuğunda ve emniyet kemeri takılı şekilde taşınması gerektiğini vurgularken, kucakta taşınmanın herhangi bir kaza anında ciddi yaralanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler vatandaşların tepkisini çekerken, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.