Kucağındaki bebeğe aldırmadan battaniye çalan şahıs kameralara yakalandı

Bursa'da kucağındaki bebeğe aldırmadan kuruması için asılan battaniyeyi çalarak hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Kucağındaki bebeğe aldırmadan battaniye çalan şahıs kameralara yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da kucağındaki bebeğe aldırmadan kuruması için asılan battaniyeyi çalarak hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kucağında bebek olan şüpheli bir kadın, kuruması için asılan battaniyeyi hiç düşünmeden battaniyeyi çalarak kayıplara karıştı.

O anlar, çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.