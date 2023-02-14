Küçük bedenlerde büyük kalpler

Kahramankazan’da Berat ve Defne isimli kardeşlerin davranışları yürek ısıttı. Kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile depremzede çocuklara kıyafet aldılar.

Kahramanmaraş’taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketlerinden sonra Türkiye’nin her tarafından yardım yağarken Kahramankazan’daki çocukların kumbaralarındaki harçlıklarını getirmeleri herkesi duygulandırdı.

7 yaşında olan ilkokul öğrencisi Defne Nur, ”Abimle birlikte harçlıklarımızdan biriktirdiğimiz paralarla depremzede kardeşlerimiz üşümesinler diye onlara kıyafet aldık. Onlara dua ediyorum. Geçmiş olsun” dedi.

9 yaşındaki Berat ise, “Ülkemizde yaşanan deprem bizi çok üzdü. Oradaki çocuklara yardım etmek istedik. Bizden çok onların bu kıyafetlere ihtiyacı var. Güle güle kullansınlar” dedi.

Berat ve Defne yaptıkları alışveriş sonrası aldıkları kıyafetleri depremzedelere ulaştırmak üzere Kahramankazan Belediyesi yetkililerine teslim ettiler.