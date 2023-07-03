Küçük: 'Bizim için de sürpriz oldu'

Esenyurt İncirtepe’nin sezonun son maçında sahaya çıkmaması ve 3 puanının da silinmesi üzerine takımı 1.Amatöre taşıyan Küçük yaptığı açıklamada “Biz sezona başlarken de amacımız bir üst lige çıkmaktı. Sezon içinde bazı şanssızlıklar yaşadık Hafta içi maçlarında takım kurmakta biraz zorlandık. Son hafta böyle bir şey olacağını biz de bilmiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu. Ama hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi takımlar vardı. Biz de iyi takımlardan biriydi. Onlar adına üzgünüz. Koca bir sezon emek verdiler. Onların da emeklerinin karşılığını bu şekilde kaybettikleri için de kulüp olarak üzüldük. Maalesef statü gereği biz çıktık” ifadesini kullandı.

GAZİTEPESPOR’A DA TEŞEKKÜR ETTİ

Küçük, sezon başında kendilerine futbolcu desteği veren Gazitepespor yönetimine de teşekkür ederek “Gazitepespor kulübü adına bizlerden transfer konusunda hiçbir desteğini esirgemeyen Taner Gürkan’a da bizlere sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.