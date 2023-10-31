Küçük çocuğu direksiyon başına geçirip tehlike saçtı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, araç kullanırken küçük çocuğu direksiyon başına geçirip dakikalarca seyir etti.

Küçük çocuğu direksiyon başına geçirip tehlike saçtı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, araç kullanırken küçük çocuğu direksiyon başına geçirip dakikalarca seyir etti.

Merkez, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu caddesi üzerinde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken şoför koltuğuna küçük çocuğu oturttu. Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan kişi, dakikalarca otomobille seyahat etti. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan bilinçsiz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman