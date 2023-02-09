Küçük çocuktan deprem bölgesine ağlatan mektup

Karabük’te ikinci sınıf öğrencisi olan Muhammed Ali Özer, deprem bölgesine gönderdiği mektupla görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem sonrası yardım malzemeleri bölgelere aralıksız olarak gönderiliyor. Karabük’te de 8 yaşındaki Muhammed Ali Özer isimli çocuk, ailesinin deprem bölgelerine göndermek üzere hazırladığı malzemelerin içerisine kumbarasında biriktirdiği parayla birlikte bir de mektup bıraktı. Duygulandıran mektuba "Geçmiş olsun Türkiyem" diye yazarak başlayan Özer, "Gönül isterdi ki size yenisini alayım. Maalesef durumumuz iyi olmadığı için elimden bu kadarı geliyor. Benim kumbaramdan çıkan 28 lira. Kardeşimle birlikte topladık. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.